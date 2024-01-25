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Возбуждено уголовное дело о вмешательство в деятельность следователя с использованием служебного положения

Новосибирский полицейский угрожал следователю по делу об убийстве Наташи Матюхиной

25 января 2024, 04:38
Фото: 1MI
Возбуждено уголовное дело о вмешательство в деятельность следователя с использованием служебного положения

Новосибирский полицейский угрожал следователю по делу об убийстве Наташи Матюхин

Вечером 18 января в Татарске Новосибирской области сотрудник полиции приехал домой к следователю, чтобы воспрепятствовать расследованию уголовного дела о резонансном убийстве.

Полицейский угрожал сотруднику следственного комитета привлечением к уголовной ответственности. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника МВД России «Татарский» о вмешательство в деятельность следователя с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

Фигуранта задержали. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

При подтверждении вины сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законном порядке, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Речь идет о резонансном деле об убийстве Наташи Матюхиной в селе Яркуль Усть-Таркского района 2 марта 2010 года.

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