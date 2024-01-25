Новосибирский полицейский угрожал следователю по делу об убийстве Наташи Матюхиной

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Полицейский угрожал сотруднику следственного комитета привлечением к уголовной ответственности. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника МВД России «Татарский» о вмешательство в деятельность следователя с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 294 УК РФ).
Фигуранта задержали. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
При подтверждении вины сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законном порядке, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Речь идет о резонансном деле об убийстве Наташи Матюхиной в селе Яркуль Усть-Таркского района 2 марта 2010 года.