Полиция объяснила арест новосибирского блогера после приема у главы ГИБДД

В результате был составлен протокол о неповиновении требованию полиции. На следующий день его направили в ИВС на пять суток. Сотрудники полиции ссылались на внутриведомственные ограничения и акты, запрещающие съемку. Однако сам блогер утверждает, что только федеральный закон может ограничить право на съемку. Теперь он собирается оспорить решение суда.