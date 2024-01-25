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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:07

Блогера арестовали

Полиция объяснила арест новосибирского блогера после приема у главы ГИБДД

25 января 2024, 04:05
Фото: 1MI
Блогера арестовали
В Новосибирске в ГУ МВД объяснили задержание активиста Ивана Фролова после приема у главы регионального управления ГИБДД Александра Бабенкова.

11 января Фролов и его подзащитная Элина Ганина пошли на приём к Бабенкову, чтобы выяснить причины затягивания расследования дела о гибели ее мужа в ДТП. Фролов записывал разговор на видео, несмотря на просьбы полиции прекратить.

В результате был составлен протокол о неповиновении требованию полиции. На следующий день его направили в ИВС на пять суток. Сотрудники полиции ссылались на внутриведомственные ограничения и акты, запрещающие съемку. Однако сам блогер утверждает, что только федеральный закон может ограничить право на съемку. Теперь он собирается оспорить решение суда.

Представители МВД пояснили задержание активиста, указав на его нарушение общественного порядка. Они отметили, что он не являлся законным представителем Ганиной и не был записан на прием. Полиции не удалось успокоить Ивана Фролова, и дело закончилось судом, пишет Сиб.фм.

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#Новосибирск#Суд#Полиция#Блогер#Арест#Эмилия Губарева
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