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Губернатор ранен

На губернатора Мурманской области напали: что известно

5 апреля 2024, 04:39
Фото: страница Андрея Чибиса/Вконтакте
Губернатор ранен
На губернатора Мурманской области совершили нападение с ножом. Глава региона ранен и находится в больнице.

На губернатора Андрея Чибиса было совершено нападение в городе Апатиты. На главу региона напали при выходе из дома культуры, где проходила встреча с местными жителями.

Чибис был срочно госпитализирован в больницу. Там ему провели операцию. Как отметил главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев, его состояние сейчас оценивается как тяжелое, пишет ТАСС. В больницу к губернатору отправился министр регионального здравоохранения.

Известно, что подозреваемый в нападении уже задержан. Информации о нем мало, известно только то, что он работал на железной дороге, на учете в психбольнице не стоял. Сейчас выясняются мотивы его шокирующего поступка. При задержании злоумышленник получил ранение. Сейчас медики оказывают ему помощь.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично взял дело под свой контроль, сообщает Tagilcity.

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#Общество#Происшествия#Россия#Нападение#Эмилия Губарева#СК РФ#Александр Бастрыкин
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