На губернатора Мурманской области напали: что известно

Известно, что подозреваемый в нападении уже задержан. Информации о нем мало, известно только то, что он работал на железной дороге, на учете в психбольнице не стоял. Сейчас выясняются мотивы его шокирующего поступка. При задержании злоумышленник получил ранение. Сейчас медики оказывают ему помощь.