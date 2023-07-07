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Под Новосибирском инспекторы ДПС оперативно довезли роженицу до роддома

7 июля 2023, 06:51
Фото: 1MI
Двое инспекторов ДПС Александр Фролов и Павел Миллер сопроводили роженицу из Ордынки до перинатального центра в Новосибирске. У женщины начались роды в пути.

Полицейские патрулировали участок трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» 27 июня. Днем, проезжая 96 км дороги, они заметили машущего им мужчину.

Сибиряк с волнительным придыханием прокричал, что его жена рожает. Им нужно как можно скорее добраться до перинатального центра в Новосибирск. Инспекторы без колебаний пересадили женщину в свой автомобиль, включили сигналки и повезли до роддома.

В больнице женщину уже ждали врачи. Через несколько минут женщина родила двойняшек — Анну и Варвару.

#Алина Шефер#Дети#Роддом#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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