Под Новосибирском инспекторы ДПС оперативно довезли роженицу до роддома

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Полицейские патрулировали участок трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» 27 июня. Днем, проезжая 96 км дороги, они заметили машущего им мужчину.
Сибиряк с волнительным придыханием прокричал, что его жена рожает. Им нужно как можно скорее добраться до перинатального центра в Новосибирск. Инспекторы без колебаний пересадили женщину в свой автомобиль, включили сигналки и повезли до роддома.
В больнице женщину уже ждали врачи. Через несколько минут женщина родила двойняшек — Анну и Варвару.