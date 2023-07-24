Произошло все в начале июля, когда беременная женщина явилась на прием в женскую консультацию на улице Зорге. Это был запланированный прием на 36 неделе. Пациентку направили на КТГ. Во время процедуры женщина пожаловалась на боли, и врачи сразу поняли, что это схватки, рассказывает акушерка Ирина Власова, добавляя: