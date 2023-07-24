Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В медицинском учреждении № 22 Новосибирска, работники экстренно помогли с родами в ходе планового приема в женской консультации. Пациентка неожиданно начала рожать, и процесс занял всего полчаса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
Произошло все в начале июля, когда беременная женщина явилась на прием в женскую консультацию на улице Зорге. Это был запланированный прием на 36 неделе. Пациентку направили на КТГ. Во время процедуры женщина пожаловалась на боли, и врачи сразу поняли, что это схватки, рассказывает акушерка Ирина Власова, добавляя:
«Я здесь 30 лет работаю и не слышала, что где-то [в поликлинике] принимались роды, а это еще и нам предстояло, тут мы ужаснулись. Девчушка родилась, мы ее похлопали, потрогали, она ручки вскинула, порозовела и, когда перерезали пуповину, — у нас же есть стерильные ножницы в манипуляционной — раскричалась нам на удовольствие. Это не описать, конечно».
Сотрудники консультации вызвали скорую помощь, но роды были настолько быстрыми, что ребенок родился до прибытия бригады.
— Мы передвинули две кушетки, у нас есть одноразовые пеленки. Все произошло быстро, потому что мы сразу поняли, что начались схватки и потуги. Почти сразу же отошли воды, и головка ребенка начала выходить, — объясняет акушерка Юлия Цвиченко.
Роды приняли две акушерки и акушер-гинеколог. В 19:15 женщину направили на КТГ, а в 19:47 роды успешно завершились. У пациентки родилась девочка. Поскольку в женской консультации нет специальных весов для новорожденных, младенца взвесили на обычных весах. Результат составил 2 килограмма 100 граммов.
Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили мать и ребенка в родильный дом. Через несколько дней женщина была выписана, а девочку перевели в детскую больницу для набора веса. Недавно врачи разрешили забрать ребенка домой.