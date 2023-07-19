Ребенок был рожден в 2021 году и на данный момент ему уже 2 года. Во время беременности несовершеннолетняя употребляла алкоголь и не следила за своим здоровьем. Несмотря на то, что девочка родилась преждевременно, у нее не возникло серьезных проблем со здоровьем.