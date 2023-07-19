Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
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Updated Сегодня, 02:37
В Новосибирске 14-летняя девушка стала молодой мамой. Ее ребенок, девочка, родился здоровым, но живет в негигиенических условиях, поскольку ее 22-летний отец находится в тюрьме. Информацию об этом раскрыла «МК в Новосибирске» волонтер по имени Алена.
Ребенок был рожден в 2021 году и на данный момент ему уже 2 года. Во время беременности несовершеннолетняя употребляла алкоголь и не следила за своим здоровьем. Несмотря на то, что девочка родилась преждевременно, у нее не возникло серьезных проблем со здоровьем.
Девочка с матерью и бабушкой живут в частном доме. Однако, как утверждает Алена, на участке нет никакой ванной или душа. Ребенка купают в маленькой ванночке, но никто не знает, где моются взрослые.
В доме сильный запах от мусора, а насекомые ползают повсюду. Родители молодой мамы часто употребляют алкоголь и никто из них не работает. Семья получает единственный источник дохода — пенсию бабушки. Волонтеры помогают с едой и новой одеждой для ребенка, но им не хватает ресурсов, чтобы обеспечить полноценную поддержку.
16-летняя мать почти не занимается воспитанием своего ребенка, утверждает волонтер. По словам Алены, больше всего времени с двухлетней девочкой проводит ее прабабушка, а остальные члены семьи не обращают на нее внимания.
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, Надежда Болтенко, уже заявила, что планирует проверить условия, в которых находится ребенок.