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2024
«Родила в полнолуние»: телезвезда Анна Хилькевич в третий раз стала мамой
Знаменитая актриса Анна Хилькевич снова стала матерью: рассказываем, кто родился у супругов и почему телеведущая назвала роды «интересными».
18 сентября, 10:02
Марс, Северин и Азалия: изучаем, как называли детей новосибирцы в июне-2024
Региональное управление по делам ЗАГС опубликовало статистику за первый летний месяц текущего года
4 июля, 11:08
Мамы-малолетки: в Новосибирске две 14-летние девочки родили ребенка
В Новосибирской области озвучили возраст самых юных мам, подробности сообщил ЗАГС.
25 июня, 06:44
Выкинувшую на помойку новорожденного сына мать будут судить в Новосибирске
В Новосибирске женщина оставила своего новорожденного сына в мороз на помойке, следует из сообщения СУ СК России по Новосибирской области.
15 мая, 05:29
«Медитировала, дышала»: актриса Мария Шумакова родила сына Леонида
Актриса Мария Шумакова стала матерью. Звезда сериала «Сладкая жизнь» родила сына, которого назвала Леонидом.
8 апреля, 11:51
Какие пособия могут получить беременные сибирячки — ответ СФР
5 апреля, 08:55
У младенца парализовало руку во время родов — резонанс дошел до Бастрыкина
В Новосибирске Следственный комитет взялся за расследование случая, где ребенок получил травму в процессе родов.
11 марта, 01:42
Беременные из стран СНГ и Сибири стали чаще приезжать на роды в Новосибирск
В новосибирские роддома приезжают беременные женщины из разных регионов, в том числе Красноярска, Кузбасса, Алтая и стран СНГ.
1 марта, 04:31
2023
Живет в антисанитарии, родила от уголовника: как живет 14-летняя мать из Новосибирска
26 июля 2023, 01:55
Быстрее молнии. Беременная женщина из Новосибирска неожиданно родила дочь в поликлинике за полчаса
24 июля 2023, 09:23
Живет в антисанитарии: в Новосибирске 14-летняя школьница родила дочь от уголовника
В Новосибирске 14-летняя школьница родила дочь от уголовника, ребенок живет в доме с мусором и тараканами, без должной заботы и финансовой поддержки.
19 июля 2023, 02:35

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