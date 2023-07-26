Согласно свидетельствам очевидцев, сибирячка родила дочь в 2021 году, когда ей было всего 14 лет. Ситуация сложная, так как мать и отец ребенка, 22-летний парень, жили в состоянии антисанитарии и злоупотребляли алкоголем, пишет «МК в Новосибирске». Молодая девушка вместе с ребенком живет у своей бабушки и матери в частном доме.