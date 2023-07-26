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Живет в антисанитарии, родила от уголовника: как живет 14-летняя мать из Новосибирска

26 июля 2023, 01:55
Фото: Midjourney
Девочка живет в плохих условиях

Новосибирский омбудсмен Болтенко рассказала о судьбе 14-летней матери

Детский омбудсмен предложил помощь 14-летней матери из Новосибирска, которая растит ребенка в неблагоприятных условиях.

Предложение о помощи 14-летней маме из Новосибирска было сделано детским омбудсменом региона, Надеждой Болтенко. Она посетила девушку у нее дома и помогла ей решить некоторые проблемы, с которыми сталкивается ее семья.

Согласно свидетельствам очевидцев, сибирячка родила дочь в 2021 году, когда ей было всего 14 лет. Ситуация сложная, так как мать и отец ребенка, 22-летний парень, жили в состоянии антисанитарии и злоупотребляли алкоголем, пишет «МК в Новосибирске». Молодая девушка вместе с ребенком живет у своей бабушки и матери в частном доме.

Надежда Болтенко посетила сибирячку и ее дочь, и в ходе встречи были обозначены конкретные шаги для поддержки семьи. Вместе с бабушкой обсудили вопросы трудоустройства отца ребенка, а также оказания необходимой помощи молодой маме. Напомним, ранее СМИ сообщали, что отец малыша находится в тюрьме.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Мать#Дети#Родители#Роды
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