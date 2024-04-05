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Сибирячкам назвали виды пособий по беременности и родам

Какие пособия могут получить беременные сибирячки — ответ СФР

5 апреля 2024, 08:55
Фото: 1MI
Сибирячкам назвали виды пособий по беременности и родам

В новосибирском отделении СФР рассказали о выплатах беременным

В Новосибирской области продолжается поддержка беременных женщин. Сибирячки, ожидающие ребенка, уже могут подать заявление в региональное отделение Социального фонда очно или через «Госуслуги».

Будущие мамы могут получить единое пособие по беременности, встав на учет в течение первых двенадцати недель срока. Также пособие получат работающие женщины в положении по месту трудоустройства.

Соответствующее заявление на получение денег при вынашивании и рождении малыша направляется работодателю, при этом выплата является единоразовой. Если женщина уволилась, документы подаются через портал госуслуг. Единовременное пособие на рождение ребенка выплачивается в течение десяти дней после его появления на свет и поступления данных метрики в СФР.

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Право на льготу имеют и супруги бойцов СВО, либо курсантов военных вузов. Срок беременности должен составлять не менее 180 дней. При этом женщина должна предоставить справку из военкомата, подтверждающую факт призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, самостоятельно.

Подробную информацию о выплатах и пособиях семьям с детьми можно найти на сайте СФР в разделе «Семьям с детьми» https://sfr.gov.ru/grazhdanam/families_with_children/

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