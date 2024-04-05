Какие пособия могут получить беременные сибирячки — ответ СФР

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Будущие мамы могут получить единое пособие по беременности, встав на учет в течение первых двенадцати недель срока. Также пособие получат работающие женщины в положении по месту трудоустройства.
Соответствующее заявление на получение денег при вынашивании и рождении малыша направляется работодателю, при этом выплата является единоразовой. Если женщина уволилась, документы подаются через портал госуслуг. Единовременное пособие на рождение ребенка выплачивается в течение десяти дней после его появления на свет и поступления данных метрики в СФР.
Право на льготу имеют и супруги бойцов СВО, либо курсантов военных вузов. Срок беременности должен составлять не менее 180 дней. При этом женщина должна предоставить справку из военкомата, подтверждающую факт призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, самостоятельно.
Подробную информацию о выплатах и пособиях семьям с детьми можно найти на сайте СФР в разделе «Семьям с детьми» https://sfr.gov.ru/grazhdanam/families_with_children/