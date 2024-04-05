Какие пособия могут получить беременные сибирячки — ответ СФР

Соответствующее заявление на получение денег при вынашивании и рождении малыша направляется работодателю, при этом выплата является единоразовой. Если женщина уволилась, документы подаются через портал госуслуг. Единовременное пособие на рождение ребенка выплачивается в течение десяти дней после его появления на свет и поступления данных метрики в СФР.