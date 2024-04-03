Фельдшеры «Скорой» обращаются к Путину о выплатах — в Новосибирске дефицит кадров

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Проблем в скорой медицинской помощи накопилось очень много. Гигантский отток кадров, сверхурочная работа и постоянные переработки, копеечные доходы, необходимость постоянно заменять бригаду на очередном вызове, цейтнот и работа практически в отрешенном состоянии сознания, в надежде на второе дыхание— все это изливается в видеообращениях. Соответствующие записи появляются в социальных сетях, множество писем направляются в администрацию Президента, Министерство здравоохранения и профсоюз медицинских работников «Действие».
«Мы фиксируем сотни обращений, в день их по десять пачек приходит. В день приходят просто десятками. Люди оскорблены тем, что их проигнорировали, многие говорят об откровенном нарушении принципа социальной справедливости. И суть проста — приказ №343. „Скорой“ там нет как таковой», — рассказал «Новым Известиям» руководитель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал.
30 марта на Форуме будущих технологий Владимир Путин заявил о новых социальных выплатах. В населенных пунктах до 50 тысяч человек врачам ежемесячно будут выплачивать 50 тысяч рублей, медицинскому персоналу среднего звена — 30 тысяч рублей. Однако про аналогичную «подушку безопасности» для фельдшеров медицинских бригад и водителях пока ничего неизвестно.
В итоге фельдшеры и водители вынуждены перерабатывать и работать буквально по двадцать- тридцать часов, чтобы выжить и накормить семью. Это сказывается и на «текучке» кадров. В Новосибирске количество бригад сократилось до семидесяти, зарплаты составляют всего 30 тысяч рублей при нереальных нагрузках. Выпускники медицинских колледжей и вузов уже стараются не подрабатывать фельдшерами, понимая всю бесперспективность подобного занятия.
Теперь пациенты зачастую ждут помощи по двенадцать часов. Если условия оплаты не изменятся, платить за все придется пациентам.