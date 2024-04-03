Фельдшеры «Скорой» обращаются к Путину о выплатах — в Новосибирске дефицит кадров

В итоге фельдшеры и водители вынуждены перерабатывать и работать буквально по двадцать- тридцать часов, чтобы выжить и накормить семью. Это сказывается и на «текучке» кадров. В Новосибирске количество бригад сократилось до семидесяти, зарплаты составляют всего 30 тысяч рублей при нереальных нагрузках. Выпускники медицинских колледжей и вузов уже стараются не подрабатывать фельдшерами, понимая всю бесперспективность подобного занятия.