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Новосибильские фельдшеры увольняются в массовом порядке

Фельдшеры «Скорой» обращаются к Путину о выплатах — в Новосибирске дефицит кадров

3 апреля 2024, 14:41
Фото: 1MI
Новосибильские фельдшеры увольняются в массовом порядке

Фельдшеры «Скорой» обращаются к Путину с просьбой включить их в реестр медвыплат

Работники скорой медицинской помощи по всей России записывают видеообращения к Владимиру Путину. Их волнуют низкие зарплаты и отсутствие социальных выплат.

Проблем в скорой медицинской помощи накопилось очень много. Гигантский отток кадров, сверхурочная работа и постоянные переработки, копеечные доходы, необходимость постоянно заменять бригаду на очередном вызове, цейтнот и работа практически в отрешенном состоянии сознания, в надежде на второе дыхание— все это изливается в видеообращениях. Соответствующие записи появляются в социальных сетях, множество писем направляются в администрацию Президента, Министерство здравоохранения и профсоюз медицинских работников «Действие».

«Мы фиксируем сотни обращений, в день их по десять пачек приходит. В день приходят просто десятками. Люди оскорблены тем, что их проигнорировали, многие говорят об откровенном нарушении принципа социальной справедливости. И суть проста — приказ №343. „Скорой“ там нет как таковой», — рассказал «Новым Известиям» руководитель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал.
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30 марта на Форуме будущих технологий Владимир Путин заявил о новых социальных выплатах. В населенных пунктах до 50 тысяч человек врачам ежемесячно будут выплачивать 50 тысяч рублей, медицинскому персоналу среднего звена — 30 тысяч рублей. Однако про аналогичную «подушку безопасности» для фельдшеров медицинских бригад и водителях пока ничего неизвестно.

В итоге фельдшеры и водители вынуждены перерабатывать и работать буквально по двадцать- тридцать часов, чтобы выжить и накормить семью. Это сказывается и на «текучке» кадров. В Новосибирске количество бригад сократилось до семидесяти, зарплаты составляют всего 30 тысяч рублей при нереальных нагрузках. Выпускники медицинских колледжей и вузов уже стараются не подрабатывать фельдшерами, понимая всю бесперспективность подобного занятия.

Теперь пациенты зачастую ждут помощи по двенадцать часов. Если условия оплаты не изменятся, платить за все придется пациентам.

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