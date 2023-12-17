Годовалая девочка из Новосибирска попала в реанимацию из-за долгого приезда скорой

Годовалая девочка из Новосибирска оказалась в реанимации из-за того, что скорая помощь приехала слишком поздно. Изначально все началось с высокой температуры у ребенка, которую не удалось снизить. Родители обратились в скорую еще днем, но им отказали. У дочки было предписание врача-невролога, которое запрещает повышение температуры выше 37,5 из-за риска фебрильных судорог. Однако оператор скорой помощи на это не обратил внимания.