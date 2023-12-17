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Скорая долго ехала

Годовалая девочка из Новосибирска попала в реанимацию из-за долгого приезда скорой

17 декабря 2023, 15:13
Фото: Дмитрий Тростников / 1MI
Скорая долго ехала
После отказа скорой помощи, годовалая девочка из Новосибирска оказалась в реанимации: это вызвало негодование родителей и подняло волну обсуждений в социальных сетях.

Годовалая девочка из Новосибирска оказалась в реанимации из-за того, что скорая помощь приехала слишком поздно. Изначально все началось с высокой температуры у ребенка, которую не удалось снизить. Родители обратились в скорую еще днем, но им отказали. У дочки было предписание врача-невролога, которое запрещает повышение температуры выше 37,5 из-за риска фебрильных судорог. Однако оператор скорой помощи на это не обратил внимания.

Через некоторое время температура у ребенка стала снижаться, и она уснула. Однако после пробуждения состояние девочки ухудшилось. Родители снова вызвали скорую помощь. В это время сознание малышки начало путаться. Об этом она рассказала в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

Через пять минут после приезда в больницу у девочки начались судороги. За полминуты она побледнела и потеряла сознание. В результате ее сразу же перевезли в реанимацию. Теперь мама ребенка готовит жалобу в Министерство здравоохранения региона.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Минздрав#Больница#Температура#Скорая помощь#Эмилия Губарева#Жалоба#Реанимация
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