Медсестра из новосибирского роддома сделала селфи с голой роженицей

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как сообщает «НГС Новосибирск», соответствующие фото получил от друга в социальной сети новосибирец, который сразу же возмутился увиденным. По его мнению, сотрудница роддома нарушила медицинскую этику и позволила себе выйти за пределы профессиональных компетенций.
На скриншотах, имеющихся в распоряжении издания, якобы изображена обнаженная пациентка, находящаяся без сознания и нуждающаяся в искусственной вентиляции легких. Подписи к фото гласят: «Девочки, подумайте, стоит ли рожать в 17-20? Детишки е-мое, а мы их тут спасаем».
После появления фотографий в публичном доступе руководство роддома поспешило откреститься от действий сотрудницы. Главный врач Новосибирского городского клинического перинатального центра Иван Поздняков заявил, что медсестра якобы не работает в учреждении уже пять лет и ее уволили буквально после нескольких дежурств.
Сама женщина сначала обвинила во всем своего бывшего мужа, а затем сказала про «рабочий процесс». «Разве я одна такая?», — возмутилась сибирячка.
Стоит отметить, что это не единственный скандал в родильных домах Новосибирска. Недавно в одном из них родила пьяная мать.