Медсестра из новосибирского роддома сделала селфи с голой роженицей

На скриншотах, имеющихся в распоряжении издания, якобы изображена обнаженная пациентка, находящаяся без сознания и нуждающаяся в искусственной вентиляции легких. Подписи к фото гласят: «Девочки, подумайте, стоит ли рожать в 17-20? Детишки е-мое, а мы их тут спасаем».