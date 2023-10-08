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Медсестра могла тайно сфотографироваться с роженицей

Медсестра из новосибирского роддома сделала селфи с голой роженицей

8 октября 2023, 09:27
Фото: 1MI
Медсестра могла тайно сфотографироваться с роженицей
В Новосибирске возник новый скандал, связанный с родильными домами. Медсестру из Городского перинатального центра — роддома №4 уличили в неэтичных селфи с пациенткой.

Как сообщает «НГС Новосибирск», соответствующие фото получил от друга в социальной сети новосибирец, который сразу же возмутился увиденным. По его мнению, сотрудница роддома нарушила медицинскую этику и позволила себе выйти за пределы профессиональных компетенций.

На скриншотах, имеющихся в распоряжении издания, якобы изображена обнаженная пациентка, находящаяся без сознания и нуждающаяся в искусственной вентиляции легких. Подписи к фото гласят: «Девочки, подумайте, стоит ли рожать в 17-20? Детишки е-мое, а мы их тут спасаем».

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После появления фотографий в публичном доступе руководство роддома поспешило откреститься от действий сотрудницы. Главный врач Новосибирского городского клинического перинатального центра Иван Поздняков заявил, что медсестра якобы не работает в учреждении уже пять лет и ее уволили буквально после нескольких дежурств.

Сама женщина сначала обвинила во всем своего бывшего мужа, а затем сказала про «рабочий процесс». «Разве я одна такая?», — возмутилась сибирячка.

Стоит отметить, что это не единственный скандал в родильных домах Новосибирска. Недавно в одном из них родила пьяная мать.

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#Медицина#Новосибирск#Соцсети#Селфи#Роддом#Александр Ляхов
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