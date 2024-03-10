atas.info
ГлавноеВсе новости

Селфи

Выбрать дату
2024
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах
Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, наслаждается отдыхом в горах и делится фото своих лыжных прогулок.
10 марта, 08:48
2023
Медсестра из новосибирского роддома сделала селфи с голой роженицей
8 октября 2023, 09:27
2022
Затмение солнца в Новосибирске 25 октября 2022: во сколько смотреть
25 октября новосибирцы смогут увидеть солнечной затмение. Когда начинается и где лучше всего его смотреть – в материале Atas.info.
24 октября 2022, 23:02
Блогер составил ТОП-5 лучших мест для осенних фото в Новосибирске
Пять лучших мест для красивых фотографий в октябре 2022 назвал блогер Артур Галушкин в Telegram-канале Wheretogo.nsk. И дал координаты локаций, часть из которых находятся под Новосибирском – за городом.
9 октября 2022, 12:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика