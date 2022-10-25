Как ранее сообщали в Большом новосибирском планетарии, общая продолжительность последнего в этом году затмения составит более 4 часов, но в мегаполисе его активную фазу будет видно только час.
Самая большая фаза солнечного затмения начнется в 17:08, но самый пик можно наблюдать в 18:02 по местному времени. Видимость частичного затмения составит 67,84%.
Лучше всего для просмотра астрономического явления подходит береговая зона Новосибирского водохранилища. Там нет засветов неба, открывается отличный вид, да и Солнце не будет особенно слепящим. После затмения начнется заход солнца, в 18:06.
Еще одной смотровой площадкой станет Большой новосибирский планетарий. Если же вы не сможете посмотреть на астрономическое явление лично, то можно присоединиться к прямой трансляции с обсерватории.
Для наблюдений солнечного затмения необходимо использовать специальные светофильтры, темные диски/пленку, сварочное стекло и подобные средства защиты, которые защитят вас от ожога сетчатки глаза.
Напомним, Atas.info также составил ТОП-локаций в Новосибирске, где можно сделать красивые фотографии во время затмения. Лучшими обзорными местами стали Новосибирское водохранилище и Михайловская набережная.