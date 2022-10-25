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Затмение солнца в Новосибирске 25 октября 2022: во сколько смотреть

Вчера, 23:02
Фото: atas.info
Яркая фаза затмения наступит в период с 17 до 18 часов
25 октября новосибирцы смогут увидеть солнечной затмение. Когда начинается и где лучше всего его смотреть – в материале Atas.info.

Как ранее сообщали в Большом новосибирском планетарии, общая продолжительность последнего в этом году затмения составит более 4 часов, но в мегаполисе его активную фазу будет видно только час.

Самая большая фаза солнечного затмения начнется в 17:08, но самый пик можно наблюдать в 18:02 по местному времени. Видимость частичного затмения составит 67,84%.

Лучше всего для просмотра астрономического явления подходит береговая зона Новосибирского водохранилища. Там нет засветов неба, открывается отличный вид, да и Солнце не будет особенно слепящим. После затмения начнется заход солнца, в 18:06.

Смотреть на затмение лучше всего на берегу с прямым обзором на небо
Фото: Atas.info

Еще одной смотровой площадкой станет Большой новосибирский планетарий. Если же вы не сможете посмотреть на астрономическое явление лично, то можно присоединиться к прямой трансляции с обсерватории.

Для наблюдений солнечного затмения необходимо использовать специальные светофильтры, темные диски/пленку, сварочное стекло и подобные средства защиты, которые защитят вас от ожога сетчатки глаза.

Напомним, Atas.info также составил ТОП-локаций в Новосибирске, где можно сделать красивые фотографии во время затмения. Лучшими обзорными местами стали Новосибирское водохранилище и Михайловская набережная. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Затмение Солнца 25 октября 2022#Солнечное затмение
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