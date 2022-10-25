Общая продолжительность солнечного затмения в Новосибирске составит более 4 часов, однако сибиряки смогут наблюдать за активной фазой только час – с 17:08 до 18:02. Лунный диск почти на 70 % перекроет солнечный.
Чтобы не допустить ожога сетчатки глаза, важно смотреть на затмение через специальные солнцезащитные очки, их можно приобрести в любых магазинах оптики;
Как рассказали в Большом новосибирском планетарии, смотреть нужно на горизонт, на западную сторону. Постарайтесь выбрать такое место, чтобы не было высоких зданий.
Наблюдать солнечное затмение можно и на открытой астрономической площадке планетария, а также в прямой трансляции с обсерватории. Увидеть затмение можно и в телескоп, но лишь при условии ясной погоды.
Предлагаем несколько мест, где по-особенному классные фотографии получаются в темное время суток.
Также читайте, когда начинается затмение и другие обзорные площадки. Среди них: Большой новосибирский планетарий, а также возможность увидеть явление в прямом эфире.