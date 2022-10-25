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Не прозевать затмение солнца 25 октября 2022: во сколько начинается в Новосибирске

Вчера, 22:01
Фото: atas.info
Рассказываем, как правильно смотреть затмение, а также называем классные места для фото
Последнее солнечное затмение увидят жители Новосибирска во вторник, 25 октября-2022. В материале Atas.info расскажем о пяти способах, как смотреть затмение, а также возьмите на заметку подборку лучших мест для красивых фотографий.

Общая продолжительность солнечного затмения в Новосибирске составит более 4 часов, однако сибиряки смогут наблюдать за активной фазой только час – с 17:08 до 18:02. Лунный диск почти на 70 % перекроет солнечный.

Фото: atas.info

Как смотреть затмение Солнца 25 октября в Новосибирске: советы

Чтобы не допустить ожога сетчатки глаза, важно смотреть на затмение через специальные солнцезащитные очки, их можно приобрести в любых магазинах оптики;

  • Вам покажется смешным, но многие специалисты советуют использовать маску для сварочных работ с черным стеклом. Это надежно защитит ваши глаза от ультрафиолета и инфракрасного излучения;
  • Для просмотра затмения можно взять непроявленную фотопленку, которую лучше всего приклеить к очкам, биноклю или телескопу;
  • Буквально дедушкин способ: если удастся найти такую древнюю вещицу, как дискета, то можно будет наблюдать затмение через нее;
  • Не менее удивительный, но действенный способ, это закопченное стекло с помощью огня. Однако смотреть через такую поверхность лучше всего пару секунд.
вид на затмение с Михайловской набережной
Фото: atas.info

Где смотреть солнечное затмение 25 октября в Новосибирске

Как рассказали в Большом новосибирском планетарии, смотреть нужно на горизонт, на западную сторону. Постарайтесь выбрать такое место, чтобы не было высоких зданий.

Наблюдать солнечное затмение можно и на открытой астрономической площадке планетария, а также в прямой трансляции с обсерватории. Увидеть затмение можно и в телескоп, но лишь при условии ясной погоды.

вид на набережную с левого берега Новосибирска
Фото: atas.info

Лучшие места для селфи 25 октября во время солнечного затмения в Новосибирске

Предлагаем несколько мест, где по-особенному классные фотографии получаются в темное время суток.

  • Михайловская набережная – это просто идеальная локация для ночной фотосъемки;
  • Новосибирское водохранилище – с берега открываются невероятные виды, а небо не засвечено огнями города;
  • ОбьГЭС – красивый и незамысловатый обзор на закат.
  • Крыши мегаполиса – там открываются живописные виды.

Также читайте, когда начинается затмение и другие обзорные площадки. Среди них: Большой новосибирский планетарий, а также возможность увидеть явление в прямом эфире. 

Частичное солнечное затмение увидят жители Новосибирска в конца октября
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