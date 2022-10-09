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Блогер составил ТОП-5 лучших мест для осенних фото в Новосибирске

Сегодня, 12:39
Фото: Артур Галушкин, коллаж Атас.инфо / Wheretogo.nsk
Лучшие места для осенних фото под Новосибирском
Пять лучших мест для красивых фотографий в октябре 2022 назвал блогер Артур Галушкин в Telegram-канале Wheretogo.nsk. И дал координаты локаций, часть из которых находятся под Новосибирском – за городом.

По мнению блогера Артура Галушкина, рейтинг идеальных осенних фотолокаций возглавляет старый пирс, который разрушают волны бердского залива.

О настоящем маяке не знают даже многие коренные жители Новосибирска. До маяка можно добраться на машине, он сказочно светит во мгле.

Затонувший строительный мост, который напоминает скелет из «Левиафана» и рукотворный водопад с дорожкой, проходящей сквозь булыжники – это место заняло третью строчку рейтинга.

Мраморный карьер
Фото: Артур Галушкин

Мраморный карьер – место более известное. Он похож на заброшенный амфитеатр с мраморными ступенями высотой около метра.

Бердские скалы - природный заповедник расположен в Искитимском районе. Для преимущественно равнинной Новосибирской области такой перепад высот — редкость. Еще это место называют «Зверобой», расстояние до Новосибирска около 100 км.

В своем Телеграм-канале Артур указал географические координаты всех мест, которые считает лучшими для художественных фото.

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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Фото#Селфи#Блогер#Осень#Природа#Дмитрий Тростников
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