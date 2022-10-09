По мнению блогера Артура Галушкина, рейтинг идеальных осенних фотолокаций возглавляет старый пирс, который разрушают волны бердского залива.
О настоящем маяке не знают даже многие коренные жители Новосибирска. До маяка можно добраться на машине, он сказочно светит во мгле.
Затонувший строительный мост, который напоминает скелет из «Левиафана» и рукотворный водопад с дорожкой, проходящей сквозь булыжники – это место заняло третью строчку рейтинга.
Мраморный карьер – место более известное. Он похож на заброшенный амфитеатр с мраморными ступенями высотой около метра.
Бердские скалы - природный заповедник расположен в Искитимском районе. Для преимущественно равнинной Новосибирской области такой перепад высот — редкость. Еще это место называют «Зверобой», расстояние до Новосибирска около 100 км.
В своем Телеграм-канале Артур указал географические координаты всех мест, которые считает лучшими для художественных фото.