Пять лучших мест для красивых фотографий в октябре 2022 назвал блогер Артур Галушкин в Telegram-канале Wheretogo.nsk. И дал координаты локаций, часть из которых находятся под Новосибирском – за городом.

По мнению блогера Артура Галушкина, рейтинг идеальных осенних фотолокаций возглавляет старый пирс, который разрушают волны бердского залива. О настоящем маяке не знают даже многие коренные жители Новосибирска. До маяка можно добраться на машине, он сказочно светит во мгле. Затонувший строительный мост, который напоминает скелет из «Левиафана» и рукотворный водопад с дорожкой, проходящей сквозь булыжники – это место заняло третью строчку рейтинга. Мраморный карьер Фото: Артур Галушкин Мраморный карьер – место более известное. Он похож на заброшенный амфитеатр с мраморными ступенями высотой около метра. Бердские скалы - природный заповедник расположен в Искитимском районе. Для преимущественно равнинной Новосибирской области такой перепад высот — редкость. Еще это место называют «Зверобой», расстояние до Новосибирска около 100 км. В своем Телеграм-канале Артур указал географические координаты всех мест, которые считает лучшими для художественных фото. "Запилить лук в Новосибирске": пять лучших мест для селфи Узнать подробнее Читайте также: ТОП-5 веломаршрутов в Новосибирске и окрестностях: описание и расстояние Куда поехать из Новосибирска на длинные выходные 11-13 июня 2022