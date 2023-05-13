Также отметим, что это не единственный трагичный случай в этом роддоме. Так, в августе 2022 года - это же учреждение оказалось в центре громкого скандала. Во время родов из утробы пациентки выпал младенец прямо на бетонный пол. Тогда новорожденный получил тяжелые травмы.