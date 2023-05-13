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Скончавшийся младенец в Новосибирске: Бастрыкин потребовал рассказать детали дела

13 мая 2023, 03:38
Фото: 1MI
Ребенок умер в 2022 году

Бастрыкин потребовал доклад о смерти ребенка в новосибирском роддоме

Мать умершего ребенка обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину из-за опасений, что врачи останутся безнаказанными.

В СМИ появилась информация о смерти ребенка в роддоме №6 Новосибирска, и его родители опасаются того, что никто из медработников не будет наказан.

В связи с этим председателю СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, которое проводится СУ СК России по Новосибирской области.

Напомним, что младенец родился в мае 2022 года, а через три дня скончался. Его мать считает, что виновными в смерти дочери являются врачи.

Также отметим, что это не единственный трагичный случай в этом роддоме. Так, в августе 2022 года - это же учреждение оказалось в центре громкого скандала. Во время родов из утробы пациентки выпал младенец прямо на бетонный пол. Тогда новорожденный получил тяжелые травмы.

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#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин#Роддом#Младенец#СК#СК РФ#Дело#Уголовное дело#Общество#Город#Новосибирск
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