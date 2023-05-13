Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
В СМИ появилась информация о смерти ребенка в роддоме №6 Новосибирска, и его родители опасаются того, что никто из медработников не будет наказан.
В связи с этим председателю СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, которое проводится СУ СК России по Новосибирской области.
Напомним, что младенец родился в мае 2022 года, а через три дня скончался. Его мать считает, что виновными в смерти дочери являются врачи.
Также отметим, что это не единственный трагичный случай в этом роддоме. Так, в августе 2022 года - это же учреждение оказалось в центре громкого скандала. Во время родов из утробы пациентки выпал младенец прямо на бетонный пол. Тогда новорожденный получил тяжелые травмы.