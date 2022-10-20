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«С умирающим в животе ребёнком отсидела очередь», - снова трагедия в роддоме №6

Сегодня, 11:36
Фото: 1MI
Новорожденный мальчик скончался в скандальном роддоме №6 в Новосибирске
Новорожденный ребенок скончался в роддоме №6 в Новосибирске, где раннее уже случалась трагедия. Родители обвинили врачей в смерти сына, медучреждение проверят следователи СУ СКР региона.

Об утрате младенца написала в соцсетях его мама. Женщина уверена, что её ребенок умер в родильном доме №6, якобы из-за ошибки врачей, пишет «Новая Сибирь». Напомним, ещё в августе 2022 года - это же учреждение оказалось в центре громкого скандала. Во время родов из утробы пациентки выпал младенец прямо на бетонный пол. Тогда новорожденный получил тяжелые травмы.

Как рассказала журналистам сибирячка, потерявшая ребенка в июне, она планировала беременность, сдавала анализы и ничего не предвещало беды. Однажды её оставили в роддоме из-за подозрительных результатов КТГ, а потом по неизвестным причинам отправили домой. На следующий день женщина вернулась в больницу для повторного обследования.

Врачи пытались снова разобраться с результатами роженицы, но оперативно найти проблему не смогли. Девушка сидела в очереди на допплер с датчиком сердцебиения ребёнка, который показывал 50 ударов в минуту.

«Перед тем как попасть на, допплер я с умирающим в животе ребёнком ещё отсидела очередь. Врач запаниковала, как только приложила датчик к животу. Судорожно стала кому-то дозваниваться. Но у нее не получалось. Я лежала и спрашивала, что происходит. Но она меня игнорировала. Когда на том проводе наконец взяли трубку, врач прокричала, чтобы срочно готовили операционную. У ребёнка, по её словам, был 1 балл из 8-ми», - цитирует женщину «Горсайт».

Медики планировали сделать кесарево сечение, но операцию отменили, когда сердце малыша перестало биться. Роды начали стимулировать – так на свет появился крепкий мальчик, который вскоре скончался. Как утверждают врачи мальчик наглотался околоплодных вод, и у него развилась тяжелая асфиксия. Якобы ребенок задыхался 3 недели, альвеолы легких были засорены меконием. Нашли медики и инфекцию. А родители винят врачей, что те затянули с родами.

Сегодня, 20 октября СУ СКР официально объявил о начале расследования по факту смерти младенца. Следователи также проверят сотрудников медучреждения и дадут оценку их действиям. Уже назначили экспертизы, правоохранители опрашивают медиков.

 

Младенец упал на бетонный пол во время родов в Новосибирске
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