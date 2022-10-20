Об утрате младенца написала в соцсетях его мама. Женщина уверена, что её ребенок умер в родильном доме №6, якобы из-за ошибки врачей, пишет «Новая Сибирь». Напомним, ещё в августе 2022 года - это же учреждение оказалось в центре громкого скандала. Во время родов из утробы пациентки выпал младенец прямо на бетонный пол. Тогда новорожденный получил тяжелые травмы.