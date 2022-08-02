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Младенец упал на бетонный пол во время родов в Новосибирске

2 августа 08:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
фото иллюстративного характера
В новосибирском роддоме младенец упал прямо на пол во время родов – врачи в шоке, ведь произошло это все по их невнимательности. Роженица рассказала, что ребенок выпал из-за оторванной пуповины.

Рядом с матерью стояла неопытная акушерка. Во время родового процесса новорожденный упал на бетонный пол. Медики сразу же засуетились и побежали в другую комнату уже с пострадавшим.

По итогу, врачи вину не признали, а у младенца диагностированы тяжелые травмы – гематома и киста (наравне с сотрясением мозга). Прогнозы на выздоровление – не велики.

Мама роженицы уже написала заявление в прокуратуру. В ведомстве заявили, что проверят инцидент, пишет КП-Новосибирск. По словам юристов, есть шанс возбудить уголовное дело на врачей.

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