atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В больнице №25 в Новосибирске опровергли безработицу после закрытия роддома

5 августа 02:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
1 августа в Новосибирске закрылось родильное отделение, работающее на базе ГКБ №25. Однако некоторые СМИ написали, что половина медиков останется без работы. Но главный врач больницы Сергей Астраков опроверг эту информацию и заявил, что сотрудники находятся под программой трудоустройства.

По словам главврача ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №25» Сергея Астракова, часть сотрудников уже уволилась, а другая часть продолжает трудиться в больнице. Всего в штате 50 человек. Кроме того, рабочие места предлагают и другие медицинские учреждения. Об этом передает Телеграм-канал «Новосибирь».

«Руководитель областного перинатального центра Алла Дробинская еще раз подтвердила, что центр готов взять на работу всех желающих сотрудников роддома больницы №25, для этого было расширено штатное расписание»,

сообщили в Telegram-канале.

Напомним, что на закрытии роддома настоял главврач больницы № 25 Сергей Астраков. По его словам, в родильном отделении практически нет пациенток. Кроме того, женщин с осложнениями с апреля 2022 года принимают в других медучреждениях.

Материалы по теме
В Новосибирске из-за ремонта 30-летней трубы от тепла отключили 58 домов и роддом«1 августа»: в Новосибирске прекратит работу роддом №25Роддом № 6 заминировали лжетеррористы в Новосибирске
#Новости#Общество#Последние новости#Новосибирск
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52