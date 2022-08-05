В больнице №25 в Новосибирске опровергли безработицу после закрытия роддома

По словам главврача ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №25» Сергея Астракова, часть сотрудников уже уволилась, а другая часть продолжает трудиться в больнице. Всего в штате 50 человек. Кроме того, рабочие места предлагают и другие медицинские учреждения. Об этом передает Телеграм-канал «Новосибирь».