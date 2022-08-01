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Роддом № 6 заминировали лжетеррористы в Новосибирске

1 августа 04:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирске продолжают поступать ложные угрозы о минировании социальных учреждений. Только за последнюю неделю поступило более 140 угроз, в том числе на родильный дом. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев на заседании оперативного штаба в правительстве.

«Каждый день были сообщения с угрозой минирования. В основном, это были районные суды. Несколько дней все без исключения. Шестой арбитражный суд был, один раз клинический роддом №6 и все без исключения школы и лицеи города Новосибирска»,

сказал Борис Буреев.

Однако угрозы оказались ложными. Взрывных устройств нигде не обнаружили. Добавим, что шуточные звонки преследуются по закону и за это можно получить реальное уголовное наказание.

Напомним, ранее телефонная террористка позвонила в полицию и наврала про бомбу в метро Новосибирска. Сибирячку быстро вычислили. Теперь ее обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. Ей грозит 10 лет лишения свободы.

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