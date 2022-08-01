Роддом № 6 заминировали лжетеррористы в Новосибирске

«Каждый день были сообщения с угрозой минирования. В основном, это были районные суды. Несколько дней все без исключения. Шестой арбитражный суд был, один раз клинический роддом №6 и все без исключения школы и лицеи города Новосибирска»,
сказал Борис Буреев.
Однако угрозы оказались ложными. Взрывных устройств нигде не обнаружили. Добавим, что шуточные звонки преследуются по закону и за это можно получить реальное уголовное наказание.
Напомним, ранее телефонная террористка позвонила в полицию и наврала про бомбу в метро Новосибирска. Сибирячку быстро вычислили. Теперь ее обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. Ей грозит 10 лет лишения свободы.