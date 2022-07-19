Телефонная террористка позвонила в полицию и наврала про бомбу в метро Новосибирска

Posted 19 июля 2022, 05:55
Published 19 июля 2022, 05:55
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По данным следствия, в апреле этого года женщина из квартиры позвонила в полицию и заявила об акте терроризма. По ее словам, бомбу заложили в метро.
Сибирячку быстро вычислили. Теперь ее обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. Ей грозит 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее новосибирца взбесило долгое ожидание, и он сказал автоответчику приставов о бомбе. Житель Чанов Новосибирской области заявил о бомбе барнаульскому судебному приставу после трех часов прослушивания автоответчика. Здание УФССП эвакуировали, а шутника принялись искать.