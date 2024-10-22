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Младенец

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2024
В Новосибирске стартовал суд по факту гибели младенца
В Новосибирске прошло заседание по делу мужчины, который обвиняется в убийстве младенца, подробности дал судебный департамент.
22 октября, 09:04
Отчим ударил младенца об пол в Новосибирске — резонанс дошел до Бастрыкина
В Новосибирске отчим едва не убил младенца, это дело взял под контроль председатель СКР, сообщили в ведомстве.
17 июля, 04:04
Отчим ударил головой об пол плачущего младенца в Новосибирске
В Новосибирске отчим едва не убил младенца, подробности дали в Следкоме.
16 июля, 07:48
Арестовали мать, выбросившую младенца в ведро. Ее обвиняют в убийстве
Женщина родила дочь дома в конце февраля, положила в ведро и поставила в неотапливаемый подвал. Ребенок родился жизнеспособным.
16 марта, 10:01
Бастрыкин приказал доложить о смерти младенца в Новосибирской области
Председатель Следственного комитета РФ приказал доложить о смерти младенца в Новосибирской области. Тело младенца нашли в погребе.
14 марта, 01:21
Труп младенца нашли в подвале частного дома под Новосибирском. Мать родила его тайно
13 марта, 06:28
У младенца парализовало руку во время родов — резонанс дошел до Бастрыкина
В Новосибирске Следственный комитет взялся за расследование случая, где ребенок получил травму в процессе родов.
11 марта, 01:42
Младенцу парализовало руку в новосибирском роддоме. Заведено уголовное дело
В роддоме у новорожденного ребенка парализовало руку, после чего было заведено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
10 марта, 04:29
Новосибирцам показали фото выброшенного в мусорку младенца
Опубликованные фотографии младенца, найденного в мусорном баке в Новосибирске. Снимки показал Следственный комитет.
22 февраля, 04:26
Стало известно, кто был отцом найденного на мусорке младенца в Новосибирске
В Новосибирске 22-летняя Светлана 16 февраля оставила своего новорожденного ребенка в мусорном баке. Появились новые сведения об отце мальчика.
21 февраля, 05:14
Мать хочет усыновить младенца, которого выкинула в мусорку в Новосибирске ее дочь
В Новосибирске родственники рассказали о 22-летней женщине, которая выбросила своего младенца в мусорный бак.
19 февраля, 01:23
Врачи в Новосибирске спасли младенца, проглотившего прищепку
Медики в Новосибирске спасли полугодовалого младенца, который задыхался и синел после того, как проглотил прищепку.
12 января, 10:04
2023
Новосибирский роддом не накажут после громкой истории со сломанным черепом младенца
Роддом в Новосибирске не будет привлечен к ответственности после громкой истории с сломанным черепом младенца. Экспертиза не обнаружила вину врачей, которые проводили роды у женщины.
27 августа 2023, 10:47
В Новосибирске хирурги спасли младенца с редкой сосудистой патологией
Врачи клиники Мешалкина в Новосибирске прооперировали новорожденного с редкой патологией. У младенца врожденная аневризма внутренней подвздошной артерии.
26 июля 2023, 08:59
Скончавшийся младенец в Новосибирске: Бастрыкин потребовал рассказать детали дела
Мать умершего ребенка обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину из-за опасений, что врачи останутся безнаказанными.
13 мая 2023, 03:38
2022
В Новосибирской области младенец заразился клещевым энцефалитом
О высоких показателях заболеваемости клещевым энцефалитом в Новосибирской области сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова.
7 декабря 2022, 09:55
В НСО прокуратура Чистоозерного района проводит проверку по факту смерти младенца
25 ноября 2022, 12:18

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