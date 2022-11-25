В НСО прокуратура Чистоозерного района проводит проверку по факту смерти младенца

Поводом для вмешательства правоохранительных органов стала смерть мальчика, которому не исполнилось и двух месяцев. Ребенок заболел 17 ноября. Педиатр, осматривавший ребенка, диагностировала ОРВИ. На следующий день у младенца появилась кровь в моче, родители поехали с ним в больницу и там у ребенка вновь диагностировали ОРВИ. Назначенное лечение по помогало и вечером 21 ноября малыша отвезли в реанимацию, где он умер в ночь на 22 ноября.