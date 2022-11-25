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В НСО прокуратура Чистоозерного района проводит проверку по факту смерти младенца

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI
Работник прокуратуры в синем пиджаке
Проверка проводится в отделении реанимации ГБУЗ «Чистоозерная ЦРБ», где недавно умер двухмесячный ребенок. Сотрудники правоохранительных органов выясняют как было соблюдено законодательство о здравоохранении в данном медицинском учреждении.

Кроме того, по этому же поводу следователь Татарского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Поводом для вмешательства правоохранительных органов стала смерть мальчика, которому не исполнилось и двух месяцев. Ребенок заболел 17 ноября. Педиатр, осматривавший ребенка, диагностировала ОРВИ. На следующий день у младенца появилась кровь в моче, родители поехали с ним в больницу и там у ребенка вновь диагностировали ОРВИ. Назначенное лечение по помогало и вечером 21 ноября малыша отвезли в реанимацию, где он умер в ночь на 22 ноября.

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Родители обвиняют в трагедии анестезиолога, который признался, что был с похмелья, и заведующую отделением, допустившую к ответственной работе врача, находившегося в таком состоянии.

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