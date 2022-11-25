Двухмесячный младенец умер в Чистоозерной ЦРБ под Новосибирском

Все произошло, когда мальчик заболел. 17 ноября ребенку стало плохо – на дом родители вызвали педиатра. Малыш кашлял, и у него были сопли. На следующий день, 18 ноября он начал мочиться с кровью. Тогда родители поехали в больницу, где у младенца диагностировали ОРВИ. Его лечили антибиотиками. К понедельнику, 21 ноября ребенку становилось хуже. Вечером его отвезли в реанимацию, а умер он в ночь на 22 ноября.