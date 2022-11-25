Двухмесячный младенец умер в Чистоозерной ЦРБ под Новосибирском

Из записи, опубликованной в ВК-группе «АСТ-54» следует, что мальчик родился 29 сентября и умер 22 ноября – почти в двухмесячном возрасте. Причиной тому, стала якобы халатность врачей в Чистоозерной ЦРБ, считает мать.
Все произошло, когда мальчик заболел. 17 ноября ребенку стало плохо – на дом родители вызвали педиатра. Малыш кашлял, и у него были сопли. На следующий день, 18 ноября он начал мочиться с кровью. Тогда родители поехали в больницу, где у младенца диагностировали ОРВИ. Его лечили антибиотиками. К понедельнику, 21 ноября ребенку становилось хуже. Вечером его отвезли в реанимацию, а умер он в ночь на 22 ноября.
Со слов родителей, врач анестезиолог был пьян, это подтвердило и освидетельствование. Мать обвиняет как анестезиолога, так и заведующую педиатрическим отделением, которая допустила к работе пьяного медика. Однако был ли врач пьян – утверждать рано. Также официально не установлена и вина врачей.
Ситуацию прокомментировали и в Министерстве здравоохранения региона. Информацию о смерти младенца подтвердили. По данному факту уже проводится проверка.
Напомним, что в Мошковском районе в Сокуре 10 октября умер восьмилетний мальчик – ему стало плохо на уроке физкультуры.