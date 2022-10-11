По данным СУ СК по НСО, ребенок потерял сознание на уроке физической культуры. На пути в больницу второклассник скончался. По предварительной версии, у него оторвался тромб. Новость разлетелась по всем местным пабликам, в частности в такие группы как «АСТ-54» и «Инцидент Новосибирск».