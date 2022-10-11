По данным СУ СК по НСО, ребенок потерял сознание на уроке физической культуры. На пути в больницу второклассник скончался. По предварительной версии, у него оторвался тромб. Новость разлетелась по всем местным пабликам, в частности в такие группы как «АСТ-54» и «Инцидент Новосибирск».
Так, комментаторы разделились на два лагеря: одни винят учителей, которые заставляют делать упражнения наравне со всеми, не разобравшись, есть ли у детей проблемы со здоровьем.
Другие же встали на сторону учителя и раскритиковали статью, по которой возбуждено уголовное дело: причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Напомним, что в Новосибирской области в 2022 году произошло уже три смерти детей в школах. Еще вчера ребенок умер на физкультуре, летом мальчика придавило воротами, а весной подросток свела счеты с жизнью прямо в туалете. Рассказываем подробно в материале Atas.info.