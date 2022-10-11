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Новосибирцы обсуждают смерть мальчика в школе на уроке физкультуры

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI
В Мошковском районе в Сокуре 10 октября умер восьмилетний мальчик – ему стало плохо на уроке физкультуры. Новосибирцев шокировала данная история, а бурное обсуждение сибиряки продолжили в комментариях местных пабликов.
Второклассник внезапно умер на уроке физкультуры в Новосибирской области
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По данным СУ СК по НСО, ребенок потерял сознание на уроке физической культуры. На пути в больницу второклассник скончался. По предварительной версии, у него оторвался тромб. Новость разлетелась по всем местным пабликам, в частности в такие группы как «АСТ-54» и «Инцидент Новосибирск».

Так, комментаторы разделились на два лагеря: одни винят учителей, которые заставляют делать упражнения наравне со всеми, не разобравшись, есть ли у детей проблемы со здоровьем.

Фото: соцсети

Другие же встали на сторону учителя и раскритиковали статью, по которой возбуждено уголовное дело: причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Напомним, что в Новосибирской области в 2022 году произошло уже три смерти детей в школах. Еще вчера ребенок умер на физкультуре, летом мальчика придавило воротами, а весной подросток свела счеты с жизнью прямо в туалете. Рассказываем подробно в материале Atas.info.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Дети#Смерть
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