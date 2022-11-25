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СК завел дело после гибели младенца в Чистоозерной ЦРБ Новосибирской области

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI
Врачей Чистоозерной ЦРБ проверят после смерти младенца под Новосибирском
Новосибирские следователи проверят врачей Чистоозерной ЦРБ на халатность после гибели 1,5 месячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону 25 ноября.

Следком возбудил уголовное дело по факту причинения смерти младенцу по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Эта трагедия, по их данным, произошла 22 ноября в районной больнице села Чистоозерное.

Мальчик появился на свет 29 сентября и спустя месяц заболел. Родители 17 ноября вызвали на дом скорую, ребенка осмотрели, а госпитализировать не стали. На следующий день младенец начал мочиться кровью, и тогда мама сама увезла его в больницу.

Двухмесячный младенец умер в Чистоозерной ЦРБ под Новосибирском
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С её слов, сына лечили антибиотиками, у него диагностировали ОРВИ. Каждый день ему становилось хуже и в ночь на 22 ноября малыш скончался.

Родительница в соцсетях обвиняет в этой трагедии анестезиолога, который якобы был пьян в день смерти ребенка. Пока это не доказано, всю правду предстоит выяснить следователям.  

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