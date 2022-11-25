СК завел дело после гибели младенца в Чистоозерной ЦРБ Новосибирской области

Следком возбудил уголовное дело по факту причинения смерти младенцу по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Эта трагедия, по их данным, произошла 22 ноября в районной больнице села Чистоозерное.
Мальчик появился на свет 29 сентября и спустя месяц заболел. Родители 17 ноября вызвали на дом скорую, ребенка осмотрели, а госпитализировать не стали. На следующий день младенец начал мочиться кровью, и тогда мама сама увезла его в больницу.
С её слов, сына лечили антибиотиками, у него диагностировали ОРВИ. Каждый день ему становилось хуже и в ночь на 22 ноября малыш скончался.
Родительница в соцсетях обвиняет в этой трагедии анестезиолога, который якобы был пьян в день смерти ребенка. Пока это не доказано, всю правду предстоит выяснить следователям.