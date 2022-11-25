СК завел дело после гибели младенца в Чистоозерной ЦРБ Новосибирской области

Мальчик появился на свет 29 сентября и спустя месяц заболел. Родители 17 ноября вызвали на дом скорую, ребенка осмотрели, а госпитализировать не стали. На следующий день младенец начал мочиться кровью, и тогда мама сама увезла его в больницу.