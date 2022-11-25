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Был с похмелья, признался анестезиолог Чистоозерной ЦРБ, где умер мальчик

Сегодня, 07:40
Фото: VK-сообщество "Инцидент Новосибирск"
Алексей Андрианов отвечает на вопросы о гибели младенца

Алексей Андрианов рассказал подробности смерти ребенка в Чистоозерной ЦРБ

Мать младенца опубликовала трёхминутною запись разговора с врачом больницы, в котором анестезиолог рассказывает, что был “с похмелья”.

На видео врач отвечает на вопросы, связанные с гибелью двухмесячного ребенка. Алексей Андрианов сразу признается, что заступил на смену 21.11.2022 с похмелья. Также он утверждает, что его состояние видели коллеги - в том числе заведующая педиатрическим отделением Зимина Галина Михайловна. Однако отстранять мужчину от работы не стали. 

Анестезиолог рассказал, что в ОРИТ ребенок поступил в восемь вечера. Медперсонал озаботился подключением младенца к искусственной вентиляции легких, установкой назогастрального зонда для кормления и обеспечением внутривенного доступа.  

Последний пункт оказался для врачей Чистоозерной ЦРБ непосильным. Катетер простоял не долго, скоро он мигрировал, и провести полноценную инфузионную терапию не удалось. 

Помимо этого, Алексей рассказывает о консультации у врачей сан авиации. Со слов реаниматолога, врачам ЦРБ посоветовали продолжать попытки поставить катетер и держать младенца на ИВЛ. 

Ранее в Чистоозерной ЦРБ отказались комментировать смерть ребенка, сославшись на то, что в больнице обед.

Двухмесячный младенец умер в Чистоозерной ЦРБ под Новосибирском
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#Общество#Происшествия#Чистоозерной ЦРБ#Похмелье#Алексей Андрианов#Новосибирск#Новосибирская область#Младенец умер в Чистоозерной ЦРБ
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