Был с похмелья, признался анестезиолог Чистоозерной ЦРБ, где умер мальчик

На видео врач отвечает на вопросы, связанные с гибелью двухмесячного ребенка. Алексей Андрианов сразу признается, что заступил на смену 21.11.2022 с похмелья. Также он утверждает, что его состояние видели коллеги - в том числе заведующая педиатрическим отделением Зимина Галина Михайловна. Однако отстранять мужчину от работы не стали.
Анестезиолог рассказал, что в ОРИТ ребенок поступил в восемь вечера. Медперсонал озаботился подключением младенца к искусственной вентиляции легких, установкой назогастрального зонда для кормления и обеспечением внутривенного доступа.
Последний пункт оказался для врачей Чистоозерной ЦРБ непосильным. Катетер простоял не долго, скоро он мигрировал, и провести полноценную инфузионную терапию не удалось.
Помимо этого, Алексей рассказывает о консультации у врачей сан авиации. Со слов реаниматолога, врачам ЦРБ посоветовали продолжать попытки поставить катетер и держать младенца на ИВЛ.
Ранее в Чистоозерной ЦРБ отказались комментировать смерть ребенка, сославшись на то, что в больнице обед.