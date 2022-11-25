Был с похмелья, признался анестезиолог Чистоозерной ЦРБ, где умер мальчик

На видео врач отвечает на вопросы, связанные с гибелью двухмесячного ребенка. Алексей Андрианов сразу признается, что заступил на смену 21.11.2022 с похмелья. Также он утверждает, что его состояние видели коллеги - в том числе заведующая педиатрическим отделением Зимина Галина Михайловна. Однако отстранять мужчину от работы не стали.