Родители двухмесячного ребенка написали пост в новосибирской группе Вконтакте и сообщили, что их сын умер ночью 22 ноября в Чистозерной Центральной городской больнице. С их слов, к младенцу был допущен анестезиолог в нетрезвом состоянии, освидетельствование утром 22 ноября подтвердило, что врач был нетрезв.
По данной ситуации Минздрав начал проверку действий врачей. Родители малыша переживают внезапную утрату как могут и хотят только одного: "наказать по полной программе врачей, за их не профессионализм.... Может чей – то чужой ребёнок останется живой!," написала мама малыша.
Ребенок заболел 17 ноября днем, мама вызвала на дом педиатра, через пять дней малыш умер в больнице - подробности, как развивались события в материале Атас.Инфо.