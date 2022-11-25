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В больнице Чистоозерного не дали коментарий о смерти ребенка, потому что ушли на обед

Сегодня, 06:36
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Родители обвиняют в смерти ребенка врачей

В ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» отказались комментировать смерть младенца

"У нас обед до 2-х часов, звоните позже"- ответили в приемной Чистозерной ЦРБ на вопрос о смерти младенца. Родители ребенка хотят придать ситуацию огласке, чтобы уберечь от подобного других детей. Сегодня о трагедии написали в группе ВК "Инцидент Новосибирск". Ситуация уже на контроле у Минздрава.

Родители двухмесячного ребенка написали пост в новосибирской группе Вконтакте и сообщили, что их сын умер ночью 22 ноября в Чистозерной Центральной городской больнице. С их слов, к младенцу был допущен анестезиолог в нетрезвом состоянии, освидетельствование утром 22 ноября подтвердило, что врач был нетрезв.

По данной ситуации Минздрав начал проверку действий врачей. Родители малыша переживают внезапную утрату как могут и хотят только одного: "наказать по полной программе врачей, за их не профессионализм.... Может чей – то чужой ребёнок останется живой!," написала мама малыша. 

Ребенок заболел 17 ноября днем, мама вызвала на дом педиатра, через пять дней малыш умер в больнице - подробности, как развивались события в материале Атас.Инфо.

 

#Ольга Храмушкина#Происшествия#Больница#Смерть#Новосибирская область#Дети#Врачи#Минздрав
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