В ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» отказались комментировать смерть младенца

"У нас обед до 2-х часов, звоните позже"- ответили в приемной Чистозерной ЦРБ на вопрос о смерти младенца. Родители ребенка хотят придать ситуацию огласке, чтобы уберечь от подобного других детей. Сегодня о трагедии написали в группе ВК "Инцидент Новосибирск". Ситуация уже на контроле у Минздрава.