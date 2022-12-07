В Новосибирской области младенец заразился клещевым энцефалитом

«У нас был казуистический случай, когда заболел клещевым энцефалитом двухмесячный ребенок. При сборе анамнеза выяснилось, что мама кормила своего ребенка некипяченым козьим молоком», — рассказала о казуистике изданию ТАСС главный внештатный детский специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава региона Татьяна Комиссарова.
По словам инфекциониста, 2022 год возвращает до ковидные цифры заболеваемости энцефалитом. За 2020 и 2021 годы было зарегистрировано 73-74 случая заражения клещевым энцефалитом, в 2022 этот показатель составил 132.
Врач напомнила, что клещевой энцефалит — это серьезное заболевание, поражающее нервную систему. От двух до десяти новосибирцев погибают от этого заболевания ежегодно. Однако среди них нет ни одного вакцинированного, что лишний раз подтверждает эффективность вакцинации.
«Вакцинированные заболевают крайне редко, и они заболевают самой легкой лихорадочной формой клещевого энцефалита», — отметила Лариса Позднякова.
Ранее Лариса Позднякова рассказала о резком росте заболеваемости гриппом в Новосибирской области.