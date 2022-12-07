В Новосибирской области младенец заразился клещевым энцефалитом

Врач напомнила, что клещевой энцефалит — это серьезное заболевание, поражающее нервную систему. От двух до десяти новосибирцев погибают от этого заболевания ежегодно. Однако среди них нет ни одного вакцинированного, что лишний раз подтверждает эффективность вакцинации.