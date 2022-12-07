Свиной грипп: Новосибирск на пороге эпидемии

В интервью изданию Интерфакс главный инфекционист Новосибирска поделилась статистикой заболеваемости. Грипп был выявлен у 90 детей, из которых 23 пришлось госпитализировать.
Также рост заболеваемости коснулся взрослых: инфекционная клиническая больница города зафиксировала 62 случая, из них сегодня 30 человек находятся на больничной койке.
Несмотря на то, что в 2020-2021 годах в области не было выявлено ни одного подтвержденного случая, Татьяна Анохина не спешит объявлять эпидемию. Осенняя прививочная компания закончилась 5 декабря, был привит 51% населения региона.
Напомним, что грипп — это инфекционное заболевание, вызываемое одноименным вирусом. Помимо резкого подъёма температуры до 40°C и кашля без выделения мокроты, больных обычно беспокоят головные боли, преимущественно за глазами, и боли в мышцах.
Ранее Atas.info сообщал о новых случаях заболевания гриппом в Новосибирске.