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Свиной грипп: Новосибирск на пороге эпидемии

Сегодня, 07:48
Фото: 1MI
Градусник и шарф

В Новосибирске резко увеличилась заболеваемость гриппом

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина рассказал о сезонном повышении заболеваемости гриппом.

В интервью изданию Интерфакс главный инфекционист Новосибирска поделилась статистикой заболеваемости. Грипп был выявлен у 90 детей, из которых 23 пришлось госпитализировать.

Также рост заболеваемости коснулся взрослых: инфекционная клиническая больница города зафиксировала 62 случая, из них сегодня 30 человек находятся на больничной койке.

Несмотря на то, что в 2020-2021 годах в области не было выявлено ни одного подтвержденного случая, Татьяна Анохина не спешит объявлять эпидемию. Осенняя прививочная компания закончилась 5 декабря, был привит 51% населения региона.

Напомним, что грипп — это инфекционное заболевание, вызываемое одноименным вирусом. Помимо резкого подъёма температуры до 40°C и кашля без выделения мокроты, больных обычно беспокоят головные боли, преимущественно за глазами, и боли в мышцах.

Ранее Atas.info сообщал о новых случаях заболевания гриппом в Новосибирске. 

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#Грипп#Заболеваемость#Татьяна Анохина#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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