Новые случаи гриппа выявили врачи в Новосибирской области

По словам Щербатова, за минувшие семь дней ОРВИ заболели 21 180 человек. Также каждую неделю фиксируются новые случаи заражения гриппом.
«Зачастую болеют ОРВИ дети школьного возраста - от 7 до 14 лет. Ещё еженедельно фиксируют по 1 случаю гриппа, в основном группы А», - заявил главный санитарный врач Новосибирской области.
По данным ведомства, в регионе привиты от гриппа 50% населения. Из-за этого сильного роста заболеваемости нет, что не скажешь о коронавирусе. За последнюю неделю прирост составил 3%, его выявили у 640 человек.
Напомним, первых пациентов с гриппом обнаружили ещё в ноябре в Новосибирской области.