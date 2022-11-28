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Новые случаи гриппа выявили врачи в Новосибирской области

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI
Каждую неделю в Новосибирской области растет регистрируют новые случаи гриппа
Каждую неделю в Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ и регистрируются новые пациенты с гриппом. Об эпидемиологической ситуации рассказал на оперативном заседании 28 ноября глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов.

По словам Щербатова, за минувшие семь дней ОРВИ заболели 21 180 человек. Также каждую неделю фиксируются новые случаи заражения гриппом.

«Зачастую болеют ОРВИ дети школьного возраста - от 7 до 14 лет. Ещё еженедельно фиксируют по 1 случаю гриппа, в основном группы А», - заявил главный санитарный врач Новосибирской области.

По данным ведомства, в регионе привиты от гриппа 50% населения. Из-за этого сильного роста заболеваемости нет, что не скажешь о коронавирусе. За последнюю неделю прирост составил 3%, его выявили у 640 человек.

Напомним, первых пациентов с гриппом обнаружили ещё в ноябре в Новосибирской области.

 

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грипп#ОРВИ
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