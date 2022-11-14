Первые 2 случая гриппа зафиксированы в Новосибирской области

Во время доклада министр здравоохранения заявил, что ситуация с ОРВИ в регионе стабильная – 14 253 случаев зарегистрировано за эту неделю. Здравоохранение работает в режиме повышенной готовности.
«Впервые за неделю было зарегистрировано два первых случая заболеваемости гриппом на территории Новосибирской области. В связи с этим продолжаем проводить массовую вакцинацию – привиты уже 1 285 374 человек. Остаток вакцины есть», - подчеркнул Константин Хальзов.
По ситуации с коронавирусом: за прошедшие сутки зарегистрировано 80 случаев заражений. Общее количество заболевших - 305 439. Тестов сделано 5 871 958. Госпитализация потребовалась 28 пациентам. Продолжается массовая вакцинация.
Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов заявил, что грипп заподозрили у двух детей в Новосибирской области. Это заболевание не регистрировали уже несколько лет.