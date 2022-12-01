Симптомы СПИД: как проявляется страшное заболевание

Издание Московский Комсомолец провело с дипломированным врачом беседу о СПИДе, приуроченную к 1 декабря - всемирному дню борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита. Напомним, что заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) может привести к синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД). Это тяжелое заболевание