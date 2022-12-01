Симптомы СПИД: как проявляется страшное заболевание

Издание Московский Комсомолец провело с дипломированным врачом беседу о СПИДе, приуроченную к 1 декабря - всемирному дню борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита. Напомним, что заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) может привести к синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД). Это тяжелое заболевание
Заболевание может начинаться тремя способами: мононуклеозопообным синдромом, полиаденопатией и гриппоподобным синдромом.
Первый вариант даст температуру до 38 и боли в горле в течении двух недель.
Гриппоподобный синдром соответствует своему названию и проявится высокой лихорадкой, сыпью и увеличением лимфоузлов.
Полиаднопатия - это комплекс симптомов, заключающийся в увеличении нескольких групп лимфатических узлов с возможными болями в костях, суставах и голове. Его длительность обычно составляет один месяц
Врач также добавила, что хотя полностью излечить ВИЧ нельзя, его течение хорошо контролируется современными препаратами при своевременной диагностике.
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