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Симптомы СПИД: как проявляется страшное заболевание

Сегодня, 08:54
Фото: https://publicdomainvectors.org
Всемирный знак борьбы со СПИДом
Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова рассказала, как можно распознать заболевание на ранних стадиях.

Издание Московский Комсомолец провело с дипломированным врачом беседу о СПИДе, приуроченную к 1 декабря - всемирному дню борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита. Напомним, что заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) может привести к синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД). Это тяжелое заболевание

Заболевание может начинаться тремя способами: мононуклеозопообным синдромом, полиаденопатией и гриппоподобным синдромом.

Первый вариант даст температуру до 38 и боли в горле в течении двух недель.

Гриппоподобный синдром соответствует своему названию и проявится высокой лихорадкой, сыпью и увеличением лимфоузлов.

Полиаднопатия - это комплекс симптомов, заключающийся в увеличении нескольких групп лимфатических узлов с возможными болями в костях, суставах и голове. Его длительность обычно составляет один месяц

Врач также добавила, что хотя полностью излечить ВИЧ нельзя, его течение хорошо контролируется современными препаратами при своевременной диагностике.

Ранее новосибирский вирусолог высказался о пандемии COVID-19.

#Общество#Новосибирск#СПИД#Овсянникова#Симптомы
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