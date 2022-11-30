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Печки, бани и сапоги - мобилизованные рассказали, как борются с морозами

Сегодня, 12:11
Фото: 1MI
Мобилизованные

Мобилизованные в Новосибирской области живут в палатках в 30 градусных мороз

Обрушившиеся на Сибирь заморозки оказались нипочём для расквартированных у поселка Кольцово Новосибирской области военнослужащих . Фрагменты беседы с мужчинами, ожидающими отправки в зону действия СВО, опубликовало новосибирское издание "НГС".

В диалоге с журналистами они признались в том, что до сих пор живут в палатках, рассчитанных на 34 человека. Отапливаются помещения двумя печами, дрова военным подвозят исправно. Перебои с поставками горючего вспоминают только самые первые жильцы Кольцово.

Сейчас на территории поселения строятся бани, мобилизованные с нетерпением ждут их открытия.

“Представляете себе эти бани? Вот стоит палатка. И там восемь леек, по-моему. И вот эта эмчеэсовская хрень, которая надувает жару и воду подает. Она то есть, то ее нет. Четыре минуты дают помыться. Там даже побриться не успеешь”, - передает слова одного из мужчин НГС.

Военные также рассказали, как им помогла гуманитарная помощь и экипировка из родного города или района. Некоторые могут похвастать рацией и резиновыми сапогами, другие сами докупали меховые ботинки, а также ждут обещанных властями “бронников”.

Мобилизованные, несмотря на морозы, находятся в приподнятом расположении духа, однако не отрицают, что болезни и травмы преследуют их в Кольцово. Сослуживцы с костылями попадаются на территории лагеря, простуда также явление обычное.

“Заболевшие есть. Кашель, сопли. Едим из одной чашки и одной тарелки”, — поделился с журналистами военный.

Ранее юрист из Новосибирска Артем Помельцев рассказал про сроки нахождения в зоне действия СВО.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мобилизованные#Палатки#Кольцово
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