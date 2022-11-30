Печки, бани и сапоги - мобилизованные рассказали, как борются с морозами

“Представляете себе эти бани? Вот стоит палатка. И там восемь леек, по-моему. И вот эта эмчеэсовская хрень, которая надувает жару и воду подает. Она то есть, то ее нет. Четыре минуты дают помыться. Там даже побриться не успеешь”, - передает слова одного из мужчин НГС.