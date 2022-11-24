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Новосибирские депутаты указали правительству на проблемы мобилизованных

Сегодня, 09:02
Фото: 1MI
Мобилизованные

В правительство РФ обратились депутаты из Новосибирска

Депутаты городского Заксобрания хотят обратить внимание федерального правительства на отказы банков в выдаче ипотеки мобилизованным.

Множественные обращения мобилизованных новосибирцев обеспокоили городских парламентариев. Мужчины жаловались на частые отказы банков в выдаче ипотеки и кредитов. Связанно это, скорее всего, с кредитными каникулами и отсрочками, предоставляемыми мобилизованным.

С докладом на данную тему выступил заместитель председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Илья Поляков.

— Банки не хотят брать на себя риски, — подытожил зампред.

Коллеги поддержали предложение Ильи Полякова обратиться с этим вопросом к федеральному правительству.

Один из депутатов — единоросс Валерий Червов — заявил, что это вопрос не актуальный, и банки работают «нормально». Однако его позиция поддержку в новосибирском Заксобрании не получила.

Ранее Atas.info сообщал о том, что в Новосибирске пропал мобилизованный из Иркутской области.

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