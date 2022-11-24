Новосибирские депутаты указали правительству на проблемы мобилизованных

Множественные обращения мобилизованных новосибирцев обеспокоили городских парламентариев. Мужчины жаловались на частые отказы банков в выдаче ипотеки и кредитов. Связанно это, скорее всего, с кредитными каникулами и отсрочками, предоставляемыми мобилизованным.
С докладом на данную тему выступил заместитель председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Илья Поляков.
— Банки не хотят брать на себя риски, — подытожил зампред.
Коллеги поддержали предложение Ильи Полякова обратиться с этим вопросом к федеральному правительству.
Один из депутатов — единоросс Валерий Червов — заявил, что это вопрос не актуальный, и банки работают «нормально». Однако его позиция поддержку в новосибирском Заксобрании не получила.
Ранее Atas.info сообщал о том, что в Новосибирске пропал мобилизованный из Иркутской области.