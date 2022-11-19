В комитете солдатских матерей рассказали, на что жалуются мобилизованные новосибирцы

“Также жалобы есть на то, что нет выплат за ранения, нет достойного медицинского обслуживания. Перебрасывают в разные госпитали, если ранение сложное”, - рассказала она.
Активистка объясняет родственникам раненых, что лечение должен назначать консилиум врачей.
“ВВК (военно-врачебная комиссия - прим. ред.) должна определять степень тяжести ранения, какая положена оплата. Пока родственники и даже сами раненые, куда не обратятся, не могут получить ответ, от них отмахиваются и сообщают: это не наша прерогатива, не наш регион”, - добавила Головина.
Мобилизованным, которым отказали в помощи, она посоветовала обращаться в СМИ. По ее наблюдениям, это помогает ускорить решение проблемы.
Ранее рядом с НВВКУ и другими учебными пунктами НСО для подготовки мобилизованных ввели запрет на продажу алкоголя.