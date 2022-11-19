В комитете солдатских матерей рассказали, на что жалуются мобилизованные новосибирцы

“ВВК (военно-врачебная комиссия - прим. ред.) должна определять степень тяжести ранения, какая положена оплата. Пока родственники и даже сами раненые, куда не обратятся, не могут получить ответ, от них отмахиваются и сообщают: это не наша прерогатива, не наш регион”, - добавила Головина.