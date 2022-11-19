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В комитете солдатских матерей рассказали, на что жалуются мобилизованные новосибирцы

Сегодня, 07:53
Мобилизация
Мобилизованные жители Новосибирской области жалуются на некачественное обмундирование, скудное питание и плохое лечение, сообщила “Сиб.фм” председатель регионального комитета солдатских матерей Ольга Головина.

“Также жалобы есть на то, что нет выплат за ранения, нет достойного медицинского обслуживания. Перебрасывают в разные госпитали, если ранение сложное”, - рассказала она.

Активистка объясняет родственникам раненых, что лечение должен назначать консилиум врачей.

“ВВК (военно-врачебная комиссия - прим. ред.) должна определять степень тяжести ранения, какая положена оплата. Пока родственники и даже сами раненые, куда не обратятся, не могут получить ответ, от них отмахиваются и сообщают: это не наша прерогатива, не наш регион”, - добавила Головина.

Мобилизованным, которым отказали в помощи, она посоветовала обращаться в СМИ. По ее наблюдениям, это помогает ускорить решение проблемы.

Ранее рядом с НВВКУ и другими учебными пунктами НСО для подготовки мобилизованных ввели запрет на продажу алкоголя.

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#Общество#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Комитет солдатских матерей#Мобилизованные#Жалобы
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