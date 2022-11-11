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Алкоголь запретили продавать рядом с мобилизованными в Новосибирской области

Сегодня, 01:34
Фото: atas.info
Запрещено продавать алкоголь рядом с пунктами, где содержатся призывники

В Новосибирской области вокруг Шиловского полигона запретили продавать алкоголь

Рядом с НВВКУ и другими учебными пунктами мобилизованных ввели запрет на продажу алкоголя, соответствующие изменения внес в постановление губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Документ запрещает продажу спиртного возле пунктов, где содержат мобилизованных. Ограничение действует в радиусе 1,5 километра от Шиловского полигона.

Разрешенное расстояние изменили также и в отношении НВВКУ, там сократили запрет на продажу с одного километра до 300 метров. Напомним, что под Бердском в Новом поселке тоже запретили продажу алкоголя рядом с лагерем «Гренада».

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#Эмилия Губарева#Частичная мобилизация в России#Новосибирская область#Алкоголь
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