Алкоголь запретили продавать рядом с мобилизованными в Новосибирской области

Документ запрещает продажу спиртного возле пунктов, где содержат мобилизованных. Ограничение действует в радиусе 1,5 километра от Шиловского полигона.
Разрешенное расстояние изменили также и в отношении НВВКУ, там сократили запрет на продажу с одного километра до 300 метров. Напомним, что под Бердском в Новом поселке тоже запретили продажу алкоголя рядом с лагерем «Гренада».
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