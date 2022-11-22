В Новосибирске пропал 42-летний мобилизованный из Иркутской области

По информации издания НГС, Лев Ямашкин, родом из Ольхонского района Иркутской области, неделю назад покинул лагерь в Шилово и до сих пор не вышел на связь.

С корреспондентами связалась родственница пропавшего. Она поведала, что 15 ноября мужчина вышел за территорию части для того, чтобы получить личные вещи из города. Сослуживцы рассказали девушке, что таксист довез его до банка, дальнейшей информации о его перемещении пока нет. Родственники Льва Ямашкина уже подали заявление в полицию и собираются приехать в Новосибирск для самостоятельного поиска близкого им человека. По словам девушки, Лев ”деревенский парень, добрый”. Она также добавила, что мужчина прошел горячую точку в Чечне и “поэтому он знал, куда шёл”. Из особых примет родственница назвала только шрам округлой формы на правой щеке. Ранее сообщалось о гибели 22-летнего Новосибирца на СВО. Читайте также: Ревнивец, убивший собутыльника, предстанет перед судом Андрей Малахов расскажет историю легендарного "Тринашки" из Бердска Погибшего в СВО похоронили на деревенском кладбище в Новосибирской области