На "России 1" покажут сюжет о новосибирском десантнике

Подвиг сибиряка станет темой сегодняшней передачи "Малахов". Творческую команду заинтересовала судьба участника спецоперации, который, не смотря на тяжёлое ранение, вместе с товарищем бросился в огонь, чтобы спасти людей.
В передаче также примут участие спасённые Александром люди. Они расскажут о последних минутах жизни нашего героя, о его подвиге и о том, как погиб ставший знаменитым на всю страну легендарный "Тринашка" - так называли его товарищи по оружию
Выпуск передачи про Александра Резникова начнётся сегодня в 16.30 на телеканале "Россия1" И на платформе "Смотрим".
Ранее сообщалось о смерти военного из Новосибирской области в день его рождения.