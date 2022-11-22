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На "России 1" покажут сюжет о новосибирском десантнике

Сегодня, 07:47
Фото: https://t.me/novocity_me
Александр Резников
Сегодня на передаче у телеведущего Андрея Малахова соберутся родственники, друзья и сослуживцы новосибирца Александра Резникова, который погиб а Костроме, спасая людей из пылающего клуба "Полигон"

Подвиг сибиряка станет темой сегодняшней передачи "Малахов". Творческую команду заинтересовала судьба участника спецоперации, который, не смотря на тяжёлое ранение, вместе с товарищем бросился в огонь, чтобы спасти людей.

В передаче также примут участие спасённые Александром люди. Они расскажут о последних минутах жизни нашего героя, о его подвиге и о том, как погиб ставший знаменитым на всю страну легендарный "Тринашка" - так называли его товарищи по оружию

Выпуск передачи про Александра Резникова начнётся сегодня в 16.30 на телеканале "Россия1" И на платформе "Смотрим".

Ранее сообщалось о смерти военного из Новосибирской области в день его рождения.

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#Общество#Малахов#Резников#Десантник#Новосибирск#Новосибирская область
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