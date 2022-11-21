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Погиб в день рождения: военный из Новосибирской области награжден орденом Мужества

Сегодня, 01:28
Фото: 1MI
Мужчина отправился в зону СВО в сентябре

Военный из Новосибирской области Сергей Мельцес погиб в СВО в день своего рождения

Сергей Мельцес – военный из Новосибирской области: он погиб в специальной военной операции, прямо в день своего рождения, о чем рассказали в администрации Кыштовского района в социальных сетях.

34-летний сибиряк родился в 1988 году в Межовке. Он окончил в 2006 году СПТУ-74 и отправился служить на Дальнем Востоке. Он четыре раза заключал контракт после срочной службы.

Принимал участие в спецоперации Сергей с 17 сентября. Он был механиком-водителем: ремонтировал боевую технику и вывозил раненых. Погиб Сергей Мельцес погиб в свой день рождения, 5 ноября. Его посмертно наградили орденом Мужества. Прощание с военным прошло в Кыштовском районе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Погиб#СВО
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