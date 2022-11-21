34-летний сибиряк родился в 1988 году в Межовке. Он окончил в 2006 году СПТУ-74 и отправился служить на Дальнем Востоке. Он четыре раза заключал контракт после срочной службы.
Принимал участие в спецоперации Сергей с 17 сентября. Он был механиком-водителем: ремонтировал боевую технику и вывозил раненых. Погиб Сергей Мельцес погиб в свой день рождения, 5 ноября. Его посмертно наградили орденом Мужества. Прощание с военным прошло в Кыштовском районе.
Читайте также о том, как военный разведчик из Новосибирска Сергей Иванов погиб во время СВО. У него остались жена и двое детей.