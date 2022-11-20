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Военный разведчик из Новосибирска Сергей Иванов погиб во время СВО

Сегодня, 03:21
Фото: со страницы ВК/1MI
Сергей Иванов был в зоне спецоперации с первого дня
В Новосибирске простились с военным разведчиком Сергеем Ивановым, погибшим во время специальной военной операции на Украине, о чем сообщает ВК-группа «КСМ, Берёзовое и Сокольники (Первомайский р-н)».

Сергей Иванов последовал по стопам семьи – он стал потомственным военным. Родился он в 1991 году, связать жизнь с армией мечтал с детства.

Сибиряк отучился в Омском кадетском корпусе, а следом пошел учиться в Военный университет радиоэлектроники МО РФ. По последней должности он помощник начальника разведки.

Старший лейтенант находился в зоне СВО с первых дней начала спецоперации. Он получил медаль за боевые отличия и посмертно награжден орденом мужества.

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Погиб 21-летний Сергей в тылу врага 6 ноября. У него остались жена и двое детей. Сергей Иванов похоронен на Инском кладбище Первомайского района.

Напомним, также прощание прошло и с двумя участниками спецоперации из Маслянинского района. Погиб земляк Попов Геннадий из села Борково и депутат Шмаков Дмитрий из села Мамоново.

#Эмилия Губарева#Спецоперация на Украине#Погиб
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