Военный разведчик из Новосибирска Сергей Иванов погиб во время СВО

Сергей Иванов последовал по стопам семьи – он стал потомственным военным. Родился он в 1991 году, связать жизнь с армией мечтал с детства.
Сибиряк отучился в Омском кадетском корпусе, а следом пошел учиться в Военный университет радиоэлектроники МО РФ. По последней должности он помощник начальника разведки.
Старший лейтенант находился в зоне СВО с первых дней начала спецоперации. Он получил медаль за боевые отличия и посмертно награжден орденом мужества.
Погиб 21-летний Сергей в тылу врага 6 ноября. У него остались жена и двое детей. Сергей Иванов похоронен на Инском кладбище Первомайского района.
Напомним, также прощание прошло и с двумя участниками спецоперации из Маслянинского района. Погиб земляк Попов Геннадий из села Борково и депутат Шмаков Дмитрий из села Мамоново.