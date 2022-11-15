В некрологе говорится, что на территории Украины погиб земляк Попов Геннадий. Он проживал в селе Борково. Сибиряк служил рядовым. После окончания школы, пошел учиться в спецназ. А 2004 году участвовал в штурме школы города Беслана. Он погиб в возрасте 36 лет, 12 октября.