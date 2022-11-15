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Погибшего в СВО Геннадия Попова похоронили под Новосибирском – в родном селе

Сегодня, 09:39
Фото: 1MI
Мужчина был родом из села Борково

В Новосибирской области простились с погибшим в СВО Геннадием Поповым

Маслянинский район Новосибирской области простился с двумя участниками спецоперации на Украине, об этом стало известно на сайте администрации.

В некрологе говорится, что на территории Украины погиб земляк Попов Геннадий. Он проживал в селе Борково. Сибиряк служил рядовым. После окончания школы, пошел учиться в спецназ. А 2004 году участвовал в штурме школы города Беслана. Он погиб в возрасте 36 лет, 12 октября.

О втором погибшем сибиряке мы уже рассказывали – Шмаков Дмитрий. Он погиб в возрасте 39 лет. Земляк был депутатом Мамоновского сельсовета.

Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине
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Также в Татарске прошло прощание с двумя погибшими бойцами. 11 ноября простились с Игорем Колесниковым и Павлом Диановым, погибшими во время специальной военной операции на территории Украины.

#Спецоперация на Украине#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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