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Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине

Сегодня, 05:50
Фото: 1MI
Мужчина пошел на спецоперацию добровольцем
Депутат Дмитрий Шмаков погиб во время спецоперации на Украине, некролог об умершем опубликовали на сайте администрации Маслянинского района.

В Новосибирской области в селе Мамоново состоялось прощание с депутатом местного Совета депутатов Дмитрием Шмаковым. Народный избранник погиб в ходе спецоперации, на которую отправился добровольно в августе.

Дмитрию Шмакову было 39 лет, он служил ефрейтором. Не стало депутата 12 октября. По сообщению газеты «Маслянинский льновод», его похороны прошли 29 октября в родном селе.

Напомним, экс-директора кинотеатра «Рассвет» нашли мертвым в Новосибирске. Александр Асмус умер при загадочных обстоятельствах. Пока неизвестно, была ли это естественная смерть, несчастный случай или самоубийство. Правоохранители осмотрели место происшествия и начали проверку. При Асмусе кинотеатр «Рассвет» в 2014 году попал под административное дело за пропаганду наркотиков после показа знаменитого фильма «Волк с Уолл-стрит».

#Эмилия Губарева#Частичная мобилизация в России#Новосибирская область#Смерть
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