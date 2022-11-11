Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине

В Новосибирской области в селе Мамоново состоялось прощание с депутатом местного Совета депутатов Дмитрием Шмаковым. Народный избранник погиб в ходе спецоперации, на которую отправился добровольно в августе.
Дмитрию Шмакову было 39 лет, он служил ефрейтором. Не стало депутата 12 октября. По сообщению газеты «Маслянинский льновод», его похороны прошли 29 октября в родном селе.
Напомним, экс-директора кинотеатра «Рассвет» нашли мертвым в Новосибирске. Александр Асмус умер при загадочных обстоятельствах. Пока неизвестно, была ли это естественная смерть, несчастный случай или самоубийство. Правоохранители осмотрели место происшествия и начали проверку. При Асмусе кинотеатр «Рассвет» в 2014 году попал под административное дело за пропаганду наркотиков после показа знаменитого фильма «Волк с Уолл-стрит».