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Загадочная смерть бывшего директора новосибирского кинотеатра «Рассвет»

Сегодня, 05:08
Фото: 1MI
причины смерти мужчины неизвестны

Экс-директора кинотеатра «Рассвет» нашли мертвым в Новосибирске

Бывшего директора кинотеатра «Рассвет» Александра Асмуса нашли мертвым в Октябрьском районе Новосибирска, об этом заявляет источник в правоохранительных органах.

О смерти 52-летнего Александра Асмуса стало известно 10 ноября. Информацию об обнаружении тела подтвердили СМИ и в СУ СК по НСО, правда, личность погибшего не раскрыли.  

Следователи организовали проверку по факту обнаружения тела мужчины. Проведет осмотр места происшествия. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Источник в правоохранительных органах пока не связывает гибель директора с криминальным характером, неизвестно, была ли это естественная смерть или несчастный случай.

Напомним, что в 2014 году кинотеатр попал под административное дело за пропаганду наркотиков после показа знаменитого фильма «Волк с Уолл-стрит». Именно тогда Александр Асмус был руководителем «Рассвета». Через время руководство было оправдано.  

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Смерть
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