О смерти 52-летнего Александра Асмуса стало известно 10 ноября. Информацию об обнаружении тела подтвердили СМИ и в СУ СК по НСО, правда, личность погибшего не раскрыли.
Следователи организовали проверку по факту обнаружения тела мужчины. Проведет осмотр места происшествия. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Источник в правоохранительных органах пока не связывает гибель директора с криминальным характером, неизвестно, была ли это естественная смерть или несчастный случай.
Напомним, что в 2014 году кинотеатр попал под административное дело за пропаганду наркотиков после показа знаменитого фильма «Волк с Уолл-стрит». Именно тогда Александр Асмус был руководителем «Рассвета». Через время руководство было оправдано.