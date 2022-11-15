Максим Бабьяк родился в деревне Рождественка Купинского района в 2001 году. Он окончил Рождественскую общеобразовательную школу в 2018 году, а затем пошел служить в армию.
В 2022 году Максим Бабьяк отправился добровольцем в зону СВО. Он погиб в конце октября в возрасте 21 год. Прощание с военным прошло 14 ноября в родном селе.
Напомним, также прощание прошло и с двумя участниками спецоперации из Маслянинского района. Погиб земляк Попов Геннадий из села Борково и депутат Шмаков Дмитрий из села Мамоново.