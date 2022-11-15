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21-летний доброволец из Рождественки Максим Бабьяк погиб в СВО

Сегодня, 09:58
Фото: Администрация Купинского района
Молодой человек погиб в возрасте 21 год
Участник специальной военной операции из Купинского района Максим Бабьяк погиб на Украине, об этом сообщили в администрации района.

Максим Бабьяк родился в деревне Рождественка Купинского района в 2001 году. Он окончил Рождественскую общеобразовательную школу в 2018 году, а затем пошел служить в армию.

В 2022 году Максим Бабьяк отправился добровольцем в зону СВО. Он погиб в конце октября в возрасте 21 год. Прощание с военным прошло 14 ноября в родном селе.

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Напомним, также прощание прошло и с двумя участниками спецоперации из Маслянинского района. Погиб земляк Попов Геннадий из села Борково и депутат Шмаков Дмитрий из села Мамоново.

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Погиб#Украина
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