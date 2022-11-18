Погибшего в СВО похоронили на деревенском кладбище в Новосибирской области

О смерти новосибирского военного сообщили накануне в администрации Кыштовского района. Замир Рифхатович погиб при исполнении воинского долга на Донбассе.
«Замир Гореев с детства мечтал о военной службе. Он поступил на факультет сил специального назначения НВИ ВНГ РФ, а по окончании отправился на службу на Северный Кавказ», - пишет пресс-служба администрации.
Церемония прощания с солдатом состоялась в деревне Усманка. Проститься с ним пришли заместители главы района, сослуживцы, родственники и земляки. Молодого военного посмертно наградили орденом Мужества.