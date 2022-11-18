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Погибшего в СВО похоронили на деревенском кладбище в Новосибирской области

Сегодня, 04:48
Фото: администрация Кыштовского района
Родные, чиновники и земляки простились с участником СВО из Новосибирской области
Родные, чиновники и земляки простились с участником СВО из Кыштовского района Новосибирской области 29-летним Замиром Гореевым. Его похоронили на кладбище в деревне Усманка.

О смерти новосибирского военного сообщили накануне в администрации Кыштовского района. Замир Рифхатович погиб при исполнении воинского долга на Донбассе.

«Замир Гореев с детства мечтал о военной службе. Он поступил на факультет сил специального назначения НВИ ВНГ РФ, а по окончании отправился на службу на Северный Кавказ», - пишет пресс-служба администрации.

Церемония прощания с солдатом состоялась в деревне Усманка. Проститься с ним пришли заместители главы района, сослуживцы, родственники и земляки. Молодого военного посмертно наградили орденом Мужества.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Военные#СВО
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