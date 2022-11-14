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Мобилизованные массово начали креститься под Новосибирском

Сегодня, 02:15
Фото: Новосибирская митрополия РПЦ
Покрестились в честь Рождества Богородицы 55 мобилизованных

В Академгородке мобилизованные массово начали креститься

Крещение для мобилизованных прошло в Рождество Пресвятой Богородицы в храме Академгородка, о чем рассказали в ВК-группе «Новосибирская Митрополия».

Как рассказали в Новосибирской Митрополии, крещение 55 призывников состоялось в микрорайоне Щ. Обряд совершил помощник начальника Новосибирского высшего военного командного училища по работе с верующими протоиерей Виктор Гужва.

Всем мобилизованным после таинства подарили иконы крестики с текстом 90 псалма и молитвословы. Напомним, что ранее новосибирский священник отреагировал на проклятия мобилизованным. Оказывается, люди, желающие смерти мобилизованным, проецируют эти слова на себя. 

«Сделали зло себе»: новосибирский священник отреагировал на проклятия мобилизованным
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Читайте также, что в близи пунктов размещения мобилизованных запретили продавать алкоголь. Например, в Новом поселке под Бердском, вблизи детского лагеря "Гренада", где размещены мобилизованные из Тывы. Тувинцы уже угрожали ножами призванным новосибирцам. В опасном соседстве оказались детские лагеря "Тимуровец" и "Кошевой", подробнее в материале

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Частичная мобилизация в России#Православие
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