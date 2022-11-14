Читайте также, что в близи пунктов размещения мобилизованных запретили продавать алкоголь. Например, в Новом поселке под Бердском, вблизи детского лагеря "Гренада", где размещены мобилизованные из Тывы. Тувинцы уже угрожали ножами призванным новосибирцам. В опасном соседстве оказались детские лагеря "Тимуровец" и "Кошевой", подробнее в материале.