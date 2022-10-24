«Сделали зло себе»: новосибирский священник отреагировал на проклятия мобилизованным

С недавних пор под статью о дискредитации армии России начали попадать люди, пожелавшие гибели мобилизованным. Так недавно в Академгородке оштрафовали эко-активистку, которая, придя на территорию палаточного городка у НВВКУ, буквально обрушила на солдат проклятия.
«К таким людям лучше вообще никак не относиться, и не делать, как они. Что с ними за такие слова будет, никто не скажет. Но они сами себе зло делают, каждые действия на человеке отражаются», - кратко высказался в разговоре с Atas.info отец Виктор.
Также священник добавил, что услышать подобные слова будет обидно любому человеку, не только военному. Проще не обращать внимание – всё сказанное, возвращается адресанту.