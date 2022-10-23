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Прокляла мобилизованных и отделалась штрафом жительница Новосибирска

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска получила штраф за пожелание смерти мобилизованным. Об этом говорится на сайте Советского районного суда.

Женщина попала под статью о дискредитации ВС РФ, когда обрушила проклятия на военных. Она пришла в палаточный городок и начала выкрикивать им пожелания смерти.

Сибирячку оштрафовали в итоге на 30 000 рублей. Сама она свою вину не признала.

Напомним, ранее в Новосибирске разгорелся скандал из-за похожих высказываний депутата горсовета Хельги Пироговой в соцсетях. От уголовного преследования она сбежала в Грузию. 

А несколько дней назад третий штраф за дискредитацию армии России получила другая сибирячка. Всего она выплатила около 100 000 рублей. 

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Военные#Частичная мобилизация#Штраф
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