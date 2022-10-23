Прокляла мобилизованных и отделалась штрафом жительница Новосибирска

Женщина попала под статью о дискредитации ВС РФ, когда обрушила проклятия на военных. Она пришла в палаточный городок и начала выкрикивать им пожелания смерти.
Сибирячку оштрафовали в итоге на 30 000 рублей. Сама она свою вину не признала.
Напомним, ранее в Новосибирске разгорелся скандал из-за похожих высказываний депутата горсовета Хельги Пироговой в соцсетях. От уголовного преследования она сбежала в Грузию.
А несколько дней назад третий штраф за дискредитацию армии России получила другая сибирячка. Всего она выплатила около 100 000 рублей.